Путин: становление контрольно-ревизионных органов неотделимо от истории России

Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федерального казначейства со 100-летием основания контрольно-ревизионных органов Министерства финансов России, сообщает 23 октября пресс-служба Кремля.
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