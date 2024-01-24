Глава КТРВ заявил, что ракета "Циркон" способна преодолеть почти любую защиту

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон" может преодолеть почти любые средства защиты. Об этом заявил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов в интервью телеканалу "Россия-24", передает ТАСС.
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