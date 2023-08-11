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Де Хеа не впечатляет Анчелотти, тренер «Реала» готов наложить вето на его трансфер

Де Хеа не впечатляет Анчелотти, тренер «Реала» готов наложить вето на его трансфер

По данным COPE, испанец не впечатляет главного тренера Карло Анчелотти, который готов наложить вето на трансфер экс-вратаря «Манчестер Юнайтед».

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