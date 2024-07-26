FT поясняет, почему Брюссель не поддерживает Венгрию в борьбе за российскую нефть

Попытки лидеров Венгрии и Словакии привлечь ЕС к своему последнему спору с Украиной провалились. Европейская комиссия затормозила их просьбу призвать Киев снять недавние санкции с российской нефтяной компании «Лукойл», об этом сообщает газета Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии