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«Ведем войну ради будущего детей»: Пригожин и Трошев призвали проверить законность приговора Москалеву

«Ведем войну ради будущего детей»: Пригожин и Трошев призвали проверить законность приговора Москалеву

Директор «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир штурмовиков Дмитрий Уткин направили письмо прокурору Тульской области Александру Грицаенко.

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