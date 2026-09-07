Находка возрастом 170 миллионов лет: что обнаружили в Дагестане

Обычная фотография из Дагестана неожиданно открыла ученым целую страницу времен юрского периода. На камнях там обнаружили десятки следов древних животных возрастом около 170 миллионов лет.
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