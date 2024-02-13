В Госдуме предложили обеспечить спецмашинами инвалидов ВОВ и боевых действий

Депутаты Госдумы и общественники предложили внести изменения в закон «О ветеранах» и дать возможность инвалидам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий получить в распоряжение личный автотранспорт, сообщило RT.
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