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Украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске

Штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске."Представители международной организации лишились офиса и трех служебных автомобилей с дипломатическими номерами", - говорится в сообщении ведомства.

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