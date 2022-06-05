Штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске."Представители международной организации лишились офиса и трех служебных автомобилей с дипломатическими номерами", - говорится в сообщении ведомства.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске."Представители международной организации лишились офиса и трех служебных автомобилей с дипломатическими номерами", - говорится в сообщении ведомства.
Свежие комментарии