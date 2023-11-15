В Steam вышел новый ролевой экшен с тысячами врагов, несколькими героями и прок...

В Steam вышел новый ролевой экшен с тысячами врагов, несколькими героями и прокачкой. У игры 95% положительных отзывовНезависимая студия Realm Archive выпустила в раннем доступе Steam ролевой экшен с элементами упрощенного рогалика под названием Death Must Die, который в первый же день получил очень положительные отзывы от геймеров.