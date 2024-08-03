В Калуге стартовала выставка раритетных автомобилей и мотоциклов

Утром в субботу в Калуге стартовала ежегодная выставка исторической техники "Спутник". Сегодня на набережной Яченского водохранилища калужане и гости города смогут увидеть раритетные экземпляры автотехники и мотоциклов, как отечественного, так и зарубежного производства.
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