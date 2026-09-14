Вражеские БПЛА вновь атакуют Краснодарский край. В каких районах объявили беспилотную опасность?В понедельник около полудня жители сразу шести муниципалитетов Краснодарского края получили уведомления от РСЧС об угрозе атаки беспилотников.
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