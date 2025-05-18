Пел по ночам и ходил голышом: удивительные факты о Суворове

РЕН ТВ 18 мая 1800 года умер генералиссимус, не проигравший ни одной битвы. Почему Александра Суворова похоронили без почестей? Зачем полководец вместо того, чтобы спать по ночам – пел? Об этом рассказывает программа "Момент в истории" на РЕН ТВ.