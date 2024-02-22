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Почему Европа пошла на поводу у организованной преступности

Почему Европа пошла на поводу у организованной преступности

Почему Европа пошла на поводу у организованной преступности  2 дня назад 5,4K прочитали Недавно шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что для борьбы с терроризирующими население бандами будут привлечены армейские подразделения.

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Комментарии
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АС
Анна Сепп
Прекрасная подробная статья!  Читаю и ловлю себя на мысли :  не о нашей ли стране это? &quot;Таксист насиловал пассажирок&quot;,  &quot;женщина заснула и не проснулась&quot;,  наркотики, бандитизм — и это всё мигранты!  Мы на нашей земле уже это видим,  пока не в таких масштабах, как в Европе, но к тому идёт,  и очень стремительно!  &quot;Ценные специалисты&quot;? Ни один азербайджанец не работает на стройке или на очистке дорог и улиц —  они держат рынки, шавермы, розничную торговлю, но главное и самое страшное — продажу наркотиков и подпольную проституция!  Нам нужны такие &quot;ценные специалисты&quot;?  Хватит сними заигрывать!
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17 час.

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