Почему Европа пошла на поводу у организованной преступности

АС

Анна Сепп

Прекрасная подробная статья! Читаю и ловлю себя на мысли : не о нашей ли стране это? "Таксист насиловал пассажирок", "женщина заснула и не проснулась", наркотики, бандитизм — и это всё мигранты! Мы на нашей земле уже это видим, пока не в таких масштабах, как в Европе, но к тому идёт, и очень стремительно! "Ценные специалисты"? Ни один азербайджанец не работает на стройке или на очистке дорог и улиц — они держат рынки, шавермы, розничную торговлю, но главное и самое страшное — продажу наркотиков и подпольную проституция! Нам нужны такие "ценные специалисты"? Хватит сними заигрывать!