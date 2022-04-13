Создана отечественная медицинская навигационная система для нейрохирургии

Мы соседи по планете

Сотрудники НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ и группы компаний ГАММАМЕД представили медицинскую навигационную оптическую систему «Мультитрек», предназначенную для планирования и контроля нейрохирургических операций на головном мозге.