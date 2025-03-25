Уличные часы с бульвара Пушкина намерены реконструировать к майским праздникам Один из известных символов Донецка, отсутствие которого на привычном месте на днях заметили наши корреспонденты, демонтировали для реконструкции, сообщила директор предприятия «Зеленое строительство города Донецка» Наталья Тесленко.
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