Уличные часы с бульвара Пушкина намерены реконструировать к майским праздникам Один из известных символов Донецка, отсутствие которого на привычном месте на днях заметили наши корреспонденты, демонтировали для реконструкции, сообщила директор предприятия «Зеленое строительство города Донецка» Наталья Тесленко.