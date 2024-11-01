Герой спецоперации «Z» Шамсутдинов вступил в бой с ДРГ ВСУ и уничтожил диверсантов

Младший сержант Риян Шамсутдинов во время специальной военной операции вместе с своим подразделением выполнял задачи на оборонительных позициях Вооружённых сил РФ в одном из освобождённых населённых пунктов.
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