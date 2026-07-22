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Царьград

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Сводка СВО за 21 июля: взятие Волоховского, удары по портовым и логистическим объектам

Сводка СВО за 21 июля: взятие Волоховского, удары по портовым и логистическим объектам

ВС России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне специальной военной операции. Обстановка к 22 июля, что происходит на фронте, расскажем далее в материале.

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