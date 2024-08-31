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Убийство мирных в Белгороде возвращает нас в август 2014 года: Все ответы на вопрос почему - даны историей

Убийство мирных в Белгороде возвращает нас в август 2014 года: Все ответы на вопрос почему - даны историей

ВСУ 30 августа выпустили по Белгороду около 40 снарядов из РСЗО, 30 сбиты. Атака заставило вспомнить теракт ВСУ, совершённый в августе 2014 года.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Логика?Она проста для них -месть за то ,что люди отказали им ....
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11 час.

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