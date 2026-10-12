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«Не обвиняйте команду»: как Ферстаппен вынудил соперников пойти на крайние меры в Сингапуре

«Не обвиняйте команду»: как Ферстаппен вынудил соперников пойти на крайние меры в Сингапуре

Getty Images / Red Bull Content Pool«Макс, под машиной безопасности мы уступим позицию Леклеру», — обеспокоенно сообщил гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе за десять кругов до финиша Гран При Сингапура.

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