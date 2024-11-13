Ротенберг о Демидове: «Развивается, растет с каждым матчем. С «Монреалем» мы в постоянном контакте, они много проигрывают сейчас, им надо найти ключи к победе»

– Вы с лета говорите про то, есть совместный с «Монреалем» план развития Ивана Демидова. То, что его убрали от Кузнецова и сегодня не дали ему сыграть третий период, это расходится с этим планом? – Если без шуток, мы летом два часа общались по зуму со всем руководством «Монреаля».