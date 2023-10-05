"Русские, делайте свою работу". В Киеве разгадали тайну 45 дней от США

Ряд кадровых решений в США остаются самыми обсуждаемыми вопросами текущей недели. После отставки спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти украинские политические руководители задаются логичными вопросами и подозревают, что тайная сделка Запада в отношении сдачи Киева вылезли наружу.
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