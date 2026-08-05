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В обход ЕС. Россия наращивает экспорт нефти по Северному Морскому пути

В обход ЕС. Россия наращивает экспорт нефти по Северному Морскому пути

Россия для экспорта своей нефти все активнее использует Северный морской путь. В Арктике сосредоточено рекордное количество танкеров теневого флота (Понятие "теневой флот" придумали в ЕС, чтобы осуществлять разбой на морских коммуникациях.

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