Тренер Гладилин назвал переизбыток игроков проблемой для "Спартака" и "Зенита"

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в интервью "Газете.Ru" заявил, что по ходу летнего трансферного окна у красно-белых и "Зенита" могли возникнуть трудности с переизбытком игроков в составе.
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