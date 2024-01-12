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Что будет на Старый Новый год: прогнозы морозов с 13 по 14 января 2024 для Москвы, Петербурга, Урала и Сибири

Что будет на Старый Новый год: прогнозы морозов с 13 по 14 января 2024 для Москвы, Петербурга, Урала и Сибири

Что будет на Старый Новый год: прогнозы морозов с 13 по 14 января 2024 для Москвы, Петербурга, Урала и Сибири Евгения КомароваПо последним данным синоптиков, ожидаются настоящие морозные выходные.

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