Прогноз погоды в Крыму на четверг.• Симферополь: +6°, пасмурно• Севастополь: +10°, дождь• Ялта: +9°, дождь• Алушта: +9°, пасмурно• Евпатория: +7°, пасмурно• Саки: +7°, пасмурно• Бахчисарай: +8°, пасмурно• Джанкой: +4°, пасмурно• Судак: +8°, дождь• Феодосия: +5°, дождь•.
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