Как мы становимся монстрами в глазах Запада

Очередное преступление российских солдат на Украине! Пару недель назад СМИ сообщали, что «Виагра» в арсеналах российской армии закончилась, но оказалось, что это был фейк, сознательно распространяемый русскими.
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