Военное обозрение

3 244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина к
    Какие же дебилы!!!! Омерзительный народ эти хохлы!В Одессе начали п...
  • Анатолий Яковлев
    Сэр Томас Денс , настоятельно рекомендую молчать в тряпочку , а то наконец предъявим свои права на Аляску , за котору...Американский обоз...
  • федор
    Трусливая пиндосовская мразь, под покровом ночи и втихаря как крыса.«Блумберг»: Совет...

Как мы становимся монстрами в глазах Запада

Как мы становимся монстрами в глазах Запада

Очередное преступление российских солдат на Украине! Пару недель назад СМИ сообщали, что «Виагра» в арсеналах российской армии закончилась, но оказалось, что это был фейк, сознательно распространяемый русскими.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх