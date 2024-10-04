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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Власти создадут систему прослеживаемости товаров для борьбы с серыми схемами импорта

Для борьбы с серыми схемами ввоза импортных товаров, когда они оформляются как транзитные, но при этом остаются в стране, в России собираются с 2025 года создать систему прослеживаемости, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2025–2027 годы, внесенного в Госдуму.

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