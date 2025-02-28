Сорокина: накопительную пенсию получат мужчины в 60 лет и женщины в 55

Россияне смогут забрать накопительную пенсию, перечисленную работодателями до 2014 года. Сделать это можно по заявлению в Социальный фонд, сообщила агентству «Прайм» завкафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.