Сорокина: накопительную пенсию получат мужчины в 60 лет и женщины в 55

Россияне смогут забрать накопительную пенсию, перечисленную работодателями до 2014 года. Сделать это можно по заявлению в Социальный фонд, сообщила агентству «Прайм» завкафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
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