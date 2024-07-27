Минниханов: Девять школ и пристрой нужно ввести в Татарстане до 1 сентября

В Татарстане необходимо качественно и в срок завершить ремонт в образовательных учреждениях. На это на совещании в Доме Правительства РТ обратил внимание Раис республики Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.
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