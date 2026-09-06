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Мировое обозрение

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Это уже не мотокросс — как «Центр» готовит бойцов к штурму с ходу (ВИДЕО)

Это уже не мотокросс — как «Центр» готовит бойцов к штурму с ходу (ВИДЕО)

Подготовка штурмовых подразделений группировки «Центр» все меньше напоминает классические армейские нормативы и все больше — отработку действий в условиях реального боя.

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