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Во Франции призвали ЕС вложиться в оборону из-за "российской угрозы"

Во Франции призвали ЕС вложиться в оборону из-за "российской угрозы"

REUTERS/Benoit Tessier Франция призывает другие страны Европейского союза последовать ее примеру и увеличить финансирование оборонной отрасли из-за якобы существующей угрозы "российского вторжения", заявил министр иностранных дел Пятой республики Стефан Сежурне.

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