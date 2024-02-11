Во Франции призвали ЕС вложиться в оборону из-за "российской угрозы"

REUTERS/Benoit Tessier Франция призывает другие страны Европейского союза последовать ее примеру и увеличить финансирование оборонной отрасли из-за якобы существующей угрозы "российского вторжения", заявил министр иностранных дел Пятой республики Стефан Сежурне.
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