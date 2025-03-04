В ЛНР осудили на десять лет финансировавшую «Азов» и «Правый сектор» украинку

В Луганской Народной Республике к десяти годам приговорили гражданку Украины, которая финансировала националистическую бригаду «Азов»* и экстремистскую организацию «Правый сектор»**, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.
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