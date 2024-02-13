США вводят запрет на импорт алмазов и бриллиантов из России уже этой весной Ирэн ОрлонскаяСогласно обнародованной в четверг, 8 февраля 2024 года, генеральной лицензии американского минфина, Соединенные Штаты Америки с 1 марта 2024 года запретят ввоз алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России.