США вводят запрет на импорт алмазов и бриллиантов из России уже этой весной Ирэн ОрлонскаяСогласно обнародованной в четверг, 8 февраля 2024 года, генеральной лицензии американского минфина, Соединенные Штаты Америки с 1 марта 2024 года запретят ввоз алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России.
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