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Лавров уверен, что Россия добьется возвращения замороженных резервов

Лавров уверен, что Россия добьется возвращения замороженных резервов

Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в возвращении золотовалютных резервов России, замороженных Евросоюзом.

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