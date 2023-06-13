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NYT: войска Украины в ходе контрнаступления берут «крошечные деревни», никаких признаков серьезного прорыва обороны России нет

NYT: войска Украины в ходе контрнаступления берут «крошечные деревни», никаких признаков серьезного прорыва обороны России нет

Вооруженные силы Украины в ходе своего контрнаступления берут «крошечные деревни», никаких признаков серьезного прорыва российской обороны нет.

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