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Медведев напомнил шутку Черномырдина о вступлении Украины в ЕС

Медведев напомнил шутку Черномырдина о вступлении Украины в ЕС

Украина сначала хотела стать частью Евросоюза, а позднее – вступить в НАТО, однако ее саму НАТО брать не хочет, «нет пока условий для брака», саркастически прокомментировал ситуацию на Украине зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

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