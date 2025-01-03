❗️⚡️Формирования украинской армии покидают свои позиции на подступах к Красноармейску под натиском ВС РФ и размещаются непосредственно в городе, где больше двух недель уже нет электричества и отопления.
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❗️⚡️Формирования украинской армии покидают свои позиции на подступах к Красноармейску под натиском ВС РФ и размещаются непосредственно в городе, где больше двух недель уже нет электричества и отопления.