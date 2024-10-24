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30 вопросов Паулине Андреевой: про мужчин, ложь и веру в судьбу

30 вопросов Паулине Андреевой: про мужчин, ложь и веру в судьбу

Актриса стала героиней ноябрьской обложки журнала Marie Claire фото: This document is copyrighted.36-летняя актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер и мама трёхлетнего сына Вани Паулина Андреева стала героиней ноябрьского номера журнала Marie Claire.

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