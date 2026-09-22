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FiNE NEWS

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Илья Бердников назначен гендиректором «Ашана» в России: кто возглавит сеть и что ждет дальнейшее развитие бизнеса

С 19 сентября 2026 года новым генеральным директором сети «Ашан Ритейл Россия» назначен Илья Бердников, ранее занимавший пост исполнительного директора Росимущества.

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