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Уральским таможенникам поручено оформление радиоактивных материалов для всей страны

С 25 октября 2024 года декларирование делящихся и радиоактивных материалов на территории России будет осуществляться лишь на двух таможенных постах — Уральском таможенном посте (центр электронного декларирования) Уральской электронной таможни и Московском таможенном посте Московской таможни, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

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