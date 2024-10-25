Уральским таможенникам поручено оформление радиоактивных материалов для всей страны

С 25 октября 2024 года декларирование делящихся и радиоактивных материалов на территории России будет осуществляться лишь на двух таможенных постах — Уральском таможенном посте (центр электронного декларирования) Уральской электронной таможни и Московском таможенном посте Московской таможни, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.