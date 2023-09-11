Путин и Сталин... Сравнительный анализ 2008-го... в цифрах, а не лозунгах

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Каждый "рукописный документ", имеет своё название. Который определяет своё предназначение. Например "паспорт". Главное о предмете. По паспорту в метро не проедешь. Представленная статья, есть многотемье. И, очень поверхностная. Любая цифра, это справочный материал, подтверждающий или опровергающий что-то. Главное, это выводы. И, главное. Автор сравнивает, ЭПОХИ. Что, почти невозможно. Нет достойных, для сравнения, показателей. А, про сравнение менталитетов граждан страны, вообще нонсенс. Например: "Причины голода лежат на поверхности: зажиточные крестьяне не желали просто так дарить свой скот и имущество власти, они предпочитали съесть дойную корову или тяглового быка, но не отдавать в колхоз". Это цитата. А, сейчас, что есть люди, которые хотят отдавать скат даром? Хотя к выводам, автор, подошёл правильно. Но, для этого можно сравнить показатели урожайности зерновых. Столько зерна в России, ещё не было. Даже тогда, когда в СССР, зерно считали "на корню". А, не на столе.