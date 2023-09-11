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Путин и Сталин... Сравнительный анализ 2008-го... в цифрах, а не лозунгах

Путин и Сталин... Сравнительный анализ 2008-го... в цифрах, а не лозунгах

Воскресное чтиво. букв и цифр много. псевдокрасным не понять. Путин и Сталин. Они одинаково судьбоносно оказались в нужном месте, в нужное время в похожих периодах истории нашей Страны.

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Комментарии
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Каждый &quot;рукописный документ&quot;, имеет своё название. Который определяет своё предназначение. Например &quot;паспорт&quot;. Главное о предмете. По паспорту в метро не проедешь. Представленная статья, есть многотемье. И, очень поверхностная. Любая цифра, это справочный материал, подтверждающий или опровергающий что-то. Главное, это выводы. И, главное. Автор сравнивает, ЭПОХИ. Что, почти невозможно. Нет достойных, для сравнения, показателей. А, про сравнение менталитетов граждан страны, вообще нонсенс. Например: &quot;Причины голода лежат на поверхности: зажиточные крестьяне не желали просто так дарить свой скот и имущество власти, они предпочитали съесть дойную корову или тяглового быка, но не отдавать в колхоз&quot;. Это цитата. А, сейчас, что есть люди, которые хотят отдавать скат даром? Хотя к выводам, автор, подошёл правильно. Но, для этого можно сравнить показатели урожайности зерновых. Столько зерна в России, ещё не было. Даже тогда, когда в СССР, зерно считали &quot;на корню&quot;. А, не на столе.
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