В России начали воровать сливочное масло в магазинах на фоне роста цен

В торговых точках предпринимаются дополнительные меры для предотвращения воровства В магазинах на фоне роста цен стали воровать сливочное масло, в некоторых магазинах оно продается как икра - этот ценный продукт стали упаковывать в защитные коробки, пишет "Российская газета".
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