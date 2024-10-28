В России начали воровать сливочное масло в магазинах на фоне роста цен

В торговых точках предпринимаются дополнительные меры для предотвращения воровства В магазинах на фоне роста цен стали воровать сливочное масло, в некоторых магазинах оно продается как икра - этот ценный продукт стали упаковывать в защитные коробки, пишет "Российская газета".