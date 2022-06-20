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Минобороны рассказало о смелости и решительности российских военных

Минобороны рассказало о смелости и решительности российских военных

О новых примерах героизма в ходе спецоперации в Донбассе рассказали в Минобороны. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Минобороны рассказало о смелости и решительности российских военных По данным министерства, смелость и решительность проявил ефрейтор Денис Денисов.

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