О новых примерах героизма в ходе спецоперации в Донбассе рассказали в Минобороны. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Минобороны рассказало о смелости и решительности российских военных По данным министерства, смелость и решительность проявил ефрейтор Денис Денисов.
О новых примерах героизма в ходе спецоперации в Донбассе рассказали в Минобороны. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Минобороны рассказало о смелости и решительности российских военных По данным министерства, смелость и решительность проявил ефрейтор Денис Денисов.
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