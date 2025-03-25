Китай готов расширять всестороннее сотрудничество с Азиатским банком развития -- премьер Госсовета КНР

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в понедельник в Пекине встретился с президентом Азиатского банка развития /АБР/ Масато Кандой, выразив готовность и далее расширять всестороннее сотрудничество между Китаем и АБР.