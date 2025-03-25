Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Китай готов расширять всестороннее сотрудничество с Азиатским банком развития -- премьер Госсовета КНР

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в понедельник в Пекине встретился с президентом Азиатского банка развития /АБР/ Масато Кандой, выразив готовность и далее расширять всестороннее сотрудничество между Китаем и АБР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх