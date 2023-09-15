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Депутат Свищев о Гашеке: «Его поклонники могли бы оплатить ему лечение в психлечебнице в России. У нас прекрасно развита подобная медицина»

Бывший вратарь сборной Чехии вчера отметился очередным заявлением: «Овечкин в НХЛ – реклама России. За это лига обязана платить Украине по 2-4 млрд долларов каждый сезон».

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