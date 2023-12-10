В Новосибирске названа основная причина переноса сдачи четвёртого моста

Сдать центральный мост через Обь теперь планируют до конца 2024 года.Группа компаний "ВИС", в которую входит концессионер четвёртого моста через Обь в Новосибирске, назвала основную причину переносов сроков сдачи моста на конец 2024 года.
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