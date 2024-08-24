Нижневолжскую набережную перекроют из-за музыкального фестиваля 25 августа

В связи с проведением музыкального фестиваля «Музыка Гордых» (0+), который пройдет в это воскресенье, 25 августа, движение транспорта по Нижневолжской набережной от Благовещенской площади до Широкой улицы будет временно приостановлено.
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