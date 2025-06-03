Пожизненный приговор виновному во взрыве газа в Ступино признан законным

Законность пожизненного приговора Алексею Зарубину, осужденному за организацию взрыва бытового газа в жилом доме в Ступино Московской области, признал Первый апелляционный суд общей юрисдикции, сообщила 3 июня пресс-служба суда.
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