В Тюменской области вид на жительство получила 86-летняя жительница Луганска

В Тюмени сотрудники Управления по вопросам миграции посетили по месту жительства уроженку Украины. Полицейские приехали, чтоб вручить разрешительный документ – вид на жительство.

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