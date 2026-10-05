Срочная пенсионная выплата в 2027 году может превысить 3,5 тыс. рублей

Средний размер срочной пенсионной выплаты в России в 2027 году может превысить 3,5 тысяч рублей в месяц.
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